Trento. Nuovo parcheggio da 430 posti auto all'area ex Italcementi

A seguito della situazione legata al Covid-19 che vede limitazioni alla mobilità in particolare sui mezzi pubblici per la necessità di garantire il distanziamento fisico, l'Amministrazione comunale si è adoperata per far fronte all'emergenza consentendo ai cittadini di raggiungere la città in sicurezza con mezzi privati. È stato dunque ritenuto opportuno aumentare gli stalli per parcheggio in città e in zone limitrofe. L'area ex Italcementi, ad ovest dell'abitato di Piedicastello di proprietà di Patrimonio del Trentino spa, è stata considerata la più idonea per realizzare un'area parcheggio in breve tempo e a costi contenuti in proporzione al numero di posti realizzabili. Nel mese di settembre il Servizio Opere Urbanizzazione Primaria ha predisposto il progetto definitivo del parcheggio e provveduto ...

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Ezio Facchin è il nuovo assessore alla mobilità e alla transizione ecologica, partecipazione e Beni comuni del Comune di Trento. Lo ha nominato il sindaco Franco Ianeselli in ...

