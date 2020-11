Tra boschi e nebbia la terapia acustica di Laura Veirs (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una delle funzioni della creatività e dalla musica è quella di sublimare le emozioni e di dargli una forma diversa e, magari, più accettabile. È quello che, in modo inconscio, a leggere le sue dichiarazioni, è successo a Laura Veirs, cantautrice di Portland, Oregon. Il suo undicesimo album, My Echo (Raven Marching Band), pubblicato lo scorso 23 ottobre è infatti la cronaca del periodo della sua vita che ha portato al suo divorzio dal produttore (e padre dei suoi figli) Tucker … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una delle funzioni della creatività e dalla musica è quella di sublimare le emozioni e di dargli una forma diversa e, magari, più accettabile. È quello che, in modo inconscio, a leggere le sue dichiarazioni, è successo a, cantautrice di Portland, Oregon. Il suo undicesimo album, My Echo (Raven Marching Band), pubblicato lo scorso 23 ottobre è infatti la cronaca del periodo della sua vita che ha portato al suo divorzio dal produttore (e padre dei suoi figli) Tucker … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SimoneMaloni : @PRGMRG @kravotz No no ma che sei matto ??? Se smettono poi mi perdo le risposte di Fili tra citazioni letterarie, C… - nicolettianto : RT @LegambienteLomb: Forum Foreste,Paolo Lassini,forestale,boschi diffusa nuova frontiera per non intaccare terreno agricolo.Oggi possibili… - DamianoDiSimine : RT @LegambienteLomb: Forum Foreste,Paolo Lassini,forestale,boschi diffusa nuova frontiera per non intaccare terreno agricolo.Oggi possibili… - MattiaFilippo1 : #Feltri #Libero “Gli alberi si vendicheranno. Non passare mai tra i boschi. Non sappiamo come la natura possa reagi… - jacopogiliberto : RT @LegambienteLomb: Forum Foreste,Paolo Lassini,forestale,boschi diffusa nuova frontiera per non intaccare terreno agricolo.Oggi possibili… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra boschi Etna, l'allarme di Caputo: "Corse clandestine, furti e moto tra i boschi" Livesicilia.it Il nuovo Parlamento tra decani, outsider e donne (sempre poche)

Loredana De Petris è l'unica donna che LeU riesce ad eleggere al Senato, tornano Maria Elena Boschi (Pd), Beatrice Lorenzin, Marianna Madia, Daniela Santanchè. Tra le novità femminili: l'avvocatessa, ...

L'incredibile scoperta tra le montagne: un "misterioso" monolite d'argento

L'elicottero del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah stava assistendo gli ufficiali della Utah Division of Wildlife Resource mentre contavano le pecore nella zona, per monitorarle.

Loredana De Petris è l'unica donna che LeU riesce ad eleggere al Senato, tornano Maria Elena Boschi (Pd), Beatrice Lorenzin, Marianna Madia, Daniela Santanchè. Tra le novità femminili: l'avvocatessa, ...L'elicottero del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah stava assistendo gli ufficiali della Utah Division of Wildlife Resource mentre contavano le pecore nella zona, per monitorarle.