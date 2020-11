Tovaglia rotonda | il segreto per piegarla senza creare antiestetici segni

Leggi su chedonna

(Di martedì 24 novembre 2020) Mai più tovaglie rotonde piegate a spicchi e spiegazzate. Ecco il metodo perfetto per ripiegare unacome nel miglior ristorante. Come si piega il lenzuolo con gli angoli arricciati? Come si stirano le gonne plissettate? Come si mette il piumone nella sua sacca? Piccoli dilemmi della vita quotidiana che ogni donna si è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it