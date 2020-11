“Totale” è il nuovo singolo del rapper Cold (Di martedì 24 novembre 2020) Il rapper Cold online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Totale”: il brano è prodotto da Massimo Greco, mix e master sono curati da Mastermind Fuori in tutti i digital stores e piattaforme streaming “Totale”, il nuovo singolo del rapper Cold (accompagnato dal video ufficiale), su etichetta ONDESONORE RECORDS. Dopo un primo album e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Ilonline sulle piattaforme digitali con il: il brano è prodotto da Massimo Greco, mix e master sono curati da Mastermind Fuori in tutti i digital stores e piattaforme streaming, ildel(accompagnato dal video ufficiale), su etichetta ONDESONORE RECORDS. Dopo un primo album e… L'articolo Corriere Nazionale.

unbelrumore : RT @Kariswhoo: ansia totale per il nuovo cast de l’amica geniale perché quello giovane è talmente perfetto che non vorrei separarmene mai ???? - 9ipsoiure7 : RT @Kariswhoo: ansia totale per il nuovo cast de l’amica geniale perché quello giovane è talmente perfetto che non vorrei separarmene mai ???? - MamolkcsMamol : RT @lameduck1960: @lucianoghelfi Se però all'inizio dell'anno nuovo quando l'ISTAT darà il totale dei morti in Italia nel 2020 e dovessero… - moonshadow_369 : RT @Kariswhoo: ansia totale per il nuovo cast de l’amica geniale perché quello giovane è talmente perfetto che non vorrei separarmene mai ???? - swiiftectioner : RT @Kariswhoo: ansia totale per il nuovo cast de l’amica geniale perché quello giovane è talmente perfetto che non vorrei separarmene mai ???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Totale” nuovo Spaccio di droga a Fondi, nuovo arresto per "nonno cocaina" latinaoggi.eu