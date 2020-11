Torta di mele e noci, una delizia così non l’avevo mai mangiata! (Di martedì 24 novembre 2020) La Torta di mele è un dolce davvero, buono piace a tutti ed è adatto in moltissime occasioni. Esistono tantissime ricette, di solito si assomigliano tutte, ma ne abbiamo trovata una che è davvero diversa dalle altre e per gusto e presentazione è davvero eccezionale, forza mettiamoci a lavoro! Torta di mele e noci: ingredienti 2 mele, 50 grammi di zucchero, 40 grammi di noci tritate + altri 50 grammi per la guarnizione, un pizzico di cannella, 2 uova, 50 ml di latte, 50 ml di olio di semi, 150 grammi di burro morbido, 40 grammi di zucchero a velo, 120 grammi di amido di mais, 1 bustina di vaniglia, mezza bustina di lievito per dolci, 500 grammi di farina. Preparazione della farcia Sbucciamo e tagliamo a cubetti le mele, mettiamole in una padella, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 24 novembre 2020) Ladiè un dolce davvero, buono piace a tutti ed è adatto in moltissime occasioni. Esistono tantissime ricette, di solito si assomigliano tutte, ma ne abbiamo trovata una che è davvero diversa dalle altre e per gusto e presentazione è davvero eccezionale, forza mettiamoci a lavoro!di: ingredienti 2, 50 grammi di zucchero, 40 grammi ditritate + altri 50 grammi per la guarnizione, un pizzico di cannella, 2 uova, 50 ml di latte, 50 ml di olio di semi, 150 grammi di burro morbido, 40 grammi di zucchero a velo, 120 grammi di amido di mais, 1 bustina di vaniglia, mezza bustina di lievito per dolci, 500 grammi di farina. Preparazione della farcia Sbucciamo e tagliamo a cubetti le, mettiamole in una padella, ...

