(Di martedì 24 novembre 2020), fumogeni edi vernice sono state lanciate questa mattinala palazzina di via Lugaro, a, che ospita la redazionee quella torinese di Repubblica. Slogani giornalisti ei magistrati sono stati scanditi da una ventina di manifestanti, che hanno anche lasciato undifirmato “e anarchiche”. Sul posto è intervenuta la Digos. Per gli investigatori il blitz potrebbe essere collegato alla sentenza del processo di appello dell’inchiesta Scripta manent prevista nel pomeriggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Torino, anarchici lanciano petardi e uova contro la sede della Stampa. E lasciano volantino di rivendicazione - Noovyis : (Torino, anarchici lanciano petardi e uova contro la sede della Stampa. E lasciano volantino di rivendicazione) Pl… - fattoquotidiano : Torino, anarchici lanciano petardi e uova contro la sede della Stampa. E lasciano volantino di rivendicazione - TgrRai : RT @TgrPiemonte: Lancio di uova e di una bomba carta rudimentale questa mattina contro la sede de La Stampa a Torino. L'attacco da parte di… - TgrPiemonte : Lancio di uova e di una bomba carta rudimentale questa mattina contro la sede de La Stampa a Torino. L'attacco da p… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino anarchici

L'HuffPost

Petardi, fumogeni e uova di vernice sono state lanciate questa mattina contro la palazzina di via Lugaro, a Torino, che ospita la redazione della Stampa e quella torinese di Repubblica. Slogan contro ...Una trentina di persone questa mattina hanno compiuto un vero e proprio blitz contro le redazioni de La Stampa e Repubblica in via Lugaro a Torino. Uova piene di vernice e una bomba carta rudimenatale ...