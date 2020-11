Tonya | la reazione della vera Tonya Harding al film e a quella battuta particolare

(Di martedì 24 novembre 2020) Unainha lasciatostupefatta quando ha visto per la prima volta, la pellicola incentrata sulla sua vita.è rimasta stupefatta la prima volta che ha visto, ildi Craig Gillespie incentrato sulla sua vita, e ha detto di aver apprezzato molto unain, quel celebre: "Succhiami il cazzo!". La pattinatrice artistica su ghiaccio ha detto a Margot Robbie che avrebbe voluto averlo detto davvero. Per l'intera duratapellicola i giudici penalizzanocon una serie di punteggi bassi, la pattinatrice a un ...

A queste parole Tonya, nel film, risponde ruggendo: "Succhiami il cazzo". La vera Harding ama la pellicola ma ha anche detto al New York Times che non avrebbe mai urlato ai giudici sul ghiaccio o ...