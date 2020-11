Tommaso Zorzi lascia la casa del GF Vip dopo il prolungamento? L’annuncio ufficiale (Di martedì 24 novembre 2020) . L’influencer in confessionale ha rivelato ad Alfonso Signorini la sua decisione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip. Questa sera ha scoperto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020) . L’influencer in confessionale ha rivelato ad Alfonso Signorini la sua decisione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip. Questa sera ha scoperto L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - glassinpieces : RT @xLouhug: Dopo l’annuncio Tommaso Zorzi.exe ha smesso di funzionare E SINCERAMENTE LO CAPISCO #gfvip - Impasse40308637 : RT @annullataa: Tommaso: Non mollo. NON MOLLO. È UFFICIALE. TOMMASO ZORZI NON MOLLA. #GFVIP - complaingalways : RT @xxvalexx14: Prendere bene le cose,olio su tela Tommaso zorzi. #gfvip - Leila00nyct : RT @strjngimirauhl: ‘AMORE NON MOLLO NON SONO ANCORA ABBASTANZA ESAURITO POSSO DARE DI PIÙ’ TOMMASO ZORZI NOMINATION EDITION. #gfvip https:… -