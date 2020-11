Tommaso Zorzi, il nuovo taglio di capelli: “Psicologicamente mi sento un nuovo concorrente” (video) (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’annuncio del prolungamento del ‘Grande Fratello Vip 5’, fino all’8 febbraio, Tommaso Zorzi, che ha tutte le intenzione di restare in casa, ha deciso di farsi tagliare i capelli a zero da Andrea Zelletta. La reazione degli altri concorrenti non si è fatto attendere. Tommaso presenta il nuovo taglio di capelli al gruppo: “Psicologicamente mi sento un nuovo concorrente capito?”#GFVIP pic.twitter.com/cbWN2zGSaZ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 24, 2020 Pretelli: “Stai bene. Dai video che ho visto ieri già si vedeva. Sei pronto per febbraio” Zorzi: “Non ce la facevo più. Psicologicamente mi sento un concorrente ... Leggi su gossipblog (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’annuncio del prolungamento del ‘Grande Fratello Vip 5’, fino all’8 febbraio,, che ha tutte le intenzione di restare in casa, ha deciso di farsi tagliare ia zero da Andrea Zelletta. La reazione degli altri concorrenti non si è fatto attendere.presenta ildial gruppo:miunconcorrente capito?”#GFVIP pic.twitter.com/cbWN2zGSaZ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 24, 2020 Pretelli: “Stai bene. Daiche ho visto ieri già si vedeva. Sei pronto per febbraio”: “Non ce la facevo più. Psicologicamente miun concorrente ...

