Tommaso Zorzi di nuovo in crisi con Oppini: lo sfogo dopo la puntata del GF Vip (Di martedì 24 novembre 2020) Succede di tutto nella casa del Grande Fratello Vip, dove Tommaso Zorzi va di matto contro Francesco Oppini. Una nuova lite che sconquassa gli equilibri della casa, facendo sorgere nuovi dubbi sul ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Succede di tutto nella casa del Grande Fratello Vip, doveva di matto contro Francesco. Una nuova lite che sconquassa gli equilibri della casa, facendo sorgere nuovi dubbi sul ...

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - cyrusmiile : RT @oocgfvip5: - Maria Teresa Ruta: “uno ride e scherza però se ci pensa...” - Tommaso Zorzi: “non fa ridere per niente, pensa che siamo a… - Reberebby215 : RT @peularis: 'Non capisco perché la gente non possa accettare che magari qualcuno sta con me perché sono simpatico e non perché vuole trar… - Giulia_Fusini : RT @oocgfvip5: - Maria Teresa Ruta: “uno ride e scherza però se ci pensa...” - Tommaso Zorzi: “non fa ridere per niente, pensa che siamo a… - hashtagtr4sh : RT @ranalli007: TROVATEVI QUALCUNO CHE VI GUARDA COME TOMMASO ZORZI GUARDA SE STESSO MENTRE DECIDE DI FAR PASSARE LE PENE DELL'INFERNO A O… -