Tomb Raider Reloaded | Ritorno alle origini su mobile!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020)è un gioco per cellulare free-to-play in arrivo il prossimo anno. Riviviamo lecon questo originale e inaspettato titolo! E’ proprio Square Enix a darci questa lieta notizia.esce il prossimo anno sulla piattaforma mobile. Non certo nuovo per la piattaforma, questo franchise ha già avuto una proposizione con Lara Croft GO, un puzzle game rilasciato nel 2015, sulle false righe di Hitman GO, gioco mobile sempre rilasciato da Square Enix. Sono passati quindi 5 anni quindi dall’ultimo titolo dedicato a Lara Croft su smartphone. Oltre all’annuncio è stato rilasciato anche un Trailer di questo nuovo titolo dedicato alla archeologa più amata dai nerd!...