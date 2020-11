Toloi | “Sogno il Brasile ma convocazione per l’Italia sarebbe incredibile Champions? Siamo più maturi dello scorso anno”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 24 novembre 2020) Rafaelsi racconta e lo fa in una lunga ed interessante intervista rilasciata al portale brasiliano Lance. Il difensore dell'Atalanta ha affrontato diversi temi legati al suo presente ma anche al futuro con la voglia di essere chiamato in Nazionale. Anche quella italiana...: "Nazionale un sogno per tutti. Sulla Dea..."caption id="attachment 944055" align="alignnone" width="593"(getty images)/caption"Sono felice di essere alla mia sesta stagione in Italia, un Paese in cui ho sempre sognato di giocare. Sono molto felice qui e ho ancora un lungo contratto. Devo continuare a lavorare, questo è il mio obiettivo in questo momento", ha esorditoche poi si è soffermato sulla Nazionale: "Tutti gli atleti sognano di giocare per la Nazionale, quindi per me non è diverso. Farò del mio meglio col club per ...