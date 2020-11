The Post, la storia vera che ha ispirato il film (Di martedì 24 novembre 2020) The Post è un film del 2017 che parla della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington Post, avvenuta nel 1971. The Post trae ispirazione da una storia vera: la pellicola parla del febbrile dibattito a proposito della pubblicazione di informazioni top-secret, definite Pentagon Papers, da parte del Washington Post nel 1971. Nel film Meryl Streep interpreta la leggendaria editrice Katharine Graham e Tom Hanks assume il ruolo del burbero ma brillante direttore esecutivo Ben Bradlee. Le 'Carte del Pentagono' sono dei documenti segreti di 7000 pagine che presentano uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo federale con il Vietnam. I documenti in seguito vennero copiati da Daniel Ellsberg, venduti e pubblicati per la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) Theè undel 2017 che parla della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington, avvenuta nel 1971. Thetrae ispirazione da una: la pellicola parla del febbrile dibattito a proposito della pubblicazione di informazioni top-secret, definite Pentagon Papers, da parte del Washingtonnel 1971. NelMeryl Streep interpreta la leggendaria editrice Katharine Graham e Tom Hanks assume il ruolo del burbero ma brillante direttore esecutivo Ben Bradlee. Le 'Carte del Pentagono' sono dei documenti segreti di 7000 pagine che presentano uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo federale con il Vietnam. I documenti in seguito vennero copiati da Daniel Ellsberg, venduti e pubblicati per la ...

