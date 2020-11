The Crown? Secondo un’amica della principessa Margaret è «inaccurato» (Di martedì 24 novembre 2020) “The Crown 4”: le immagini della serie Netflix sfoglia la gallery «Helena Bonham Carter è una parente di mio marito Colin e prima di iniziare a girare la terza serie mi ha chiesto di darle qualche dritta» ha raccontato in un’intervista Lady Anne Glenconner, la dama di compagnia di Margaret d’Inghilterra, già autrice di un libro di memorie, Lady in Waiting. Ricco di aneddoti sulla sua vita a corte, il libro è uscito lo scorso anno e ora è in fase di adattamento televisivo. Il suo nuovo giallo, Murder On Mustique, appena pubblicato in Gran Bretagna, è ispirato alla ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 novembre 2020) “The4”: le immaginiserie Netflix sfoglia la gallery «Helena Bonham Carter è una parente di mio marito Colin e prima di iniziare a girare la terza serie mi ha chiesto di darle qualche dritta» ha raccontato in un’intervista Lady Anne Glenconner, la dama di compagnia did’Inghilterra, già autrice di un libro di memorie, Lady in Waiting. Ricco di aneddoti sulla sua vita a corte, il libro è uscito lo scorso anno e ora è in fase di adattamento televisivo. Il suo nuovo giallo, Murder On Mustique, appena pubblicato in Gran Bretagna, è ispirato alla ...

