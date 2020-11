The Crown 4: nel finale della quarta stagione, tra Lady Diana e la Thatcher, il tramonto di un'era (Di martedì 24 novembre 2020) Analizziamo i due elementi centrali del finale di The Crown 4: Il crollo del Governo di Margaret Thatcher e la fine del matrimonio fra il Principe Carlo e Lady Diana. Ci sono almeno due sequenze magnifiche in Guerra, episodio finale di The Crown 4. Due sequenze relative a due storyline della serie Netflix totalmente separate, ma legate da un tratto comune: la sconfitta di due donne. La prima è Margaret Thatcher, bersagliata dalla fronda all'interno del Partito Conservatore dopo quindici anni di leadership e privata anche dell'appoggio della sovrana del Regno Unito; l'altra è Diana Spencer, prigioniera di un matrimonio sempre più tossico e soffocante. Per ciascuna di loro, tale sconfitta si consuma in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) Analizziamo i due elementi centrali deldi The4: Il crollo del Governo di Margarete la fine del matrimonio fra il Principe Carlo e. Ci sono almeno due sequenze magnifiche in Guerra, episodiodi The4. Due sequenze relative a due storylineserie Netflix totalmente separate, ma legate da un tratto comune: la sconfitta di due donne. La prima è Margaret, bersagliata dalla fronda all'interno del Partito Conservatore dopo quindici anni di leadership e privata anche dell'appoggiosovrana del Regno Unito; l'altra èSpencer, prigioniera di un matrimonio sempre più tossico e soffocante. Per ciascuna di loro, tale sconfitta si consuma in ...

