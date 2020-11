The Batman: la Batcaverna appare nelle nuove foto dal set (Di martedì 24 novembre 2020) Dal set del film The Batman, il film con star Robert Pattinson, arrivano delle nuove foto che svelano la Batcaverna. Le riprese di The Batman sono attualmente in corso e grazie al Daily Mail è possibile vedere qualche foto dal set che mostrano la costruzione di quella che sembra essere la Batcaverna. Nel Regno Unito il team al lavoro sull'atteso progetto con star Robert Pattinson è infatti impegnato nell'allestimento del set necessario a girare alcune delle sequenze ambientate a Gotham City e gli scatti mostrano la location scelta per l'iconico spazio usato da Bruce Wayne come quartier generale. Il film diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione … Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) Dal set del film The, il film con star Robert Pattinson, arrivano delleche svelano la. Le riprese di Thesono attualmente in corso e grazie al Daily Mail è possibile vedere qualchedal set che mostrano la costruzione di quella che sembra essere la. Nel Regno Unito il team al lavoro sull'atteso progetto con star Robert Pattinson è infatti impegnato nell'allestimento del set necessario a girare alcune delle sequenze ambientate a Gotham City e gli scatti mostrano la location scelta per l'iconico spazio usato da Bruce Wayne come quartier generale. Il film diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo,sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione …

