The Batman, Jayme Lawson: "Ecco com'è girare il film durante la pandemia" (Di martedì 24 novembre 2020) Jayme Lawson, nel cast di The Batman, rivela com'è l'esperienza sul set di Matt Reeves in piena pandemia tra rigidi protocolli e restrizioni. Jayme Lawson, una dei membri del ricco cast di The Batman, ha spiegato cosa si prova a girare l'atteso cinecomic in piena pandemia con le restrizioni in piedi per contrastare l'emergenza sanitaria. The Batman presenterà un parterre di attori che andranno a popolare Gotham City e manterranno occupato il Cavaliere Oscuro versione Robert Pattinson nella sua maturazione come vigilante. Jayme Lawson interpreta Bella Reál, attivista politica locale che probabilmente tenterà di scuotere i sistemi interni che regolano la città. Le riprese dell'attesissimo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020), nel cast di The, rivela com'è l'esperienza sul set di Matt Reeves in pienatra rigidi protocolli e restrizioni., una dei membri del ricco cast di The, ha spiegato cosa si prova al'atteso cinecomic in pienacon le restrizioni in piedi per contrastare l'emergenza sanitaria. Thepresenterà un parterre di attori che andranno a popolare Gotham City e manterranno occupato il Cavaliere Oscuro versione Robert Pattinson nella sua maturazione come vigilante.interpreta Bella Reál, attivista politica locale che probabilmente tenterà di scuotere i sistemi interni che regolano la città. Le riprese dell'attesissimo ...

