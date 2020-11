Tg Politico Parlamentare | edizione del 24 novembre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza rinnova la stretta: Liguria, Basilicata, Umbria restano zone arancioni, Bolzano confermata zona rossa. Questo almeno fino al 3 dicembre. Altre regioni potrebbero invece cambiare colore nel fine settimana, quando e’ attesa la nuova ordinanza. Nel frattempo, il governo sta lavorando a un dpcm che trasformi tutta l’Italia in zona gialla “rafforzata” per Natale. Niente feste né cenoni, l’obiettivo è consentire il ricongiungimento tra parenti stretti in regioni diverse, permettendo gli spostamenti ai residenti domiciliati altrove. Nessuna deroga in vista, invece, per settimane bianche e impianti sciistici. Intanto il premier Giuseppe Conte confida per venerdi’ prossimo di ridurre al valore 1 l’indice di contagiosita’ nazionale. Una premessa indispensabile per qualsiasi altra ipotesi. EFFETTO COVID, SOFFRONO DONNE E NO PROFIT