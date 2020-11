Tempesta solare terribile | fece esplodere migliaia di bombe Ecco quando

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) Ricerche scientifiche hanno permesso di rivelare il mistero dell’esplosione ravvicinata di 4000 mine al largo del Vietman nell’agosto 1972, in pieno periodo di guerra. L’analisi degli archivi storici della marina statunitense ha fatto scoprire la verità. La causa quell’esplosione fu ladel 4 agosto 1972, così violenta tanto che il ventosi spinse verso la Terra in meno di 15 ore. L’eruzioneè un fenomeno affascinante, ma al tempo stesso gli effetti che può avere sul nostro Pianeta sono nocivi, non solo per il campo magnetico. Tempeste solari, fenomeno affascinante ma pericoloso Questafu paragonabile all’evento di Carrington del 1859, la peggiore che si ricordi mai avvenuta. Il telegrafo di Carrington andò kappaò per ben 14 ore, ...