Tar Calabria, la sospensione riguarda solo l'ordinanza regionale (Di martedì 24 novembre 2020) Con il decreto depositato ieri, il Tar Calabria ha sospeso l'ordinanza regionale del 14 novembre 2020 con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Lo precisa l'ufficio stampa della Giustizia amministrativa.

