Tante offerte sugli iPhone per il Black Friday Amazon, melafonini da 389 euro (Di martedì 24 novembre 2020) Le occasioni di risparmio per gli iPhone nel Black Friday Amazon non mancano in questa edizione 2020 delle giornate di shopping di fine novembre. I melafonini possono essere in effetti acquistati pure con forti sconti e i più datati esemplari hanno un prezzo di partenza davvero appetibile. Si parte dall’iPhone più economico di tutti, ovvero l’iPhone 6S Plus, tra l’altro nella dotazione di memoria da 128 GB. Il melafonino è proposto ora su Amazon a 389 euro e non più a 662 euro come da valore attuale di listino. Sono disponibili tutte le colorazioni, in particolare dunque grigio siderale, argento, oro e oro rosa e la consegna del device è prevista al massimo entro martedì 1 dicembre. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Le occasioni di risparmio per glinelnon mancano in questa edizione 2020 delle giornate di shopping di fine novembre. Ipossono essere in effetti acquistati pure con forti sconti e i più datati esemplari hanno un prezzo di partenza davvero appetibile. Si parte dall’più economico di tutti, ovvero l’6S Plus, tra l’altro nella dotazione di memoria da 128 GB. Il melafonino è proposto ora sua 389e non più a 662come da valore attuale di listino. Sono disponibili tutte le colorazioni, in particolare dunque grigio siderale, argento, oro e oro rosa e la consegna del device è prevista al massimo entro martedì 1 dicembre. ...

la_rossonera : Fonti dalla Turchia assicurano che #Chalanoglu sia più intrigato dai bianconeri che dalla proposta del #Milan, anch… - CircusFuno : Si avvicina il #BlackFriday con tante offerte anche per gli amanti della #F1: libri, giochi, simulatori, abbigliame… - giulia_ceschi : Black Friday GameStop: da oggi in super offerta tante console e videogiochi. Scoprili tutti!… - sPOPEggiante : non so se qualcuno mi cagherà ma io ci provo, può essere utile anche a voi: iscrivendovi a questa app trovate tante… - AnnaVizzari : #prestiti: poche offerte con tante pratiche scorrette e poca trasparenza. Qui il racconto di @AlessandraPuato con i… -