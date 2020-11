Superbonus, Patuanelli “Al lavoro per la proroga delle misure” (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sul Superbonus c’è la necessità di intervenire con la proroga delle misure, una eventuale semplificazione degli strumenti con un testo unico e poi valutare ulteriori, eventuali provvedimenti rispetto al tema della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell’audizione in commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. “Il 27 ottobre con l’apertura del portale Enea si è chiusa la parte del provvedimento, complesso ma fatto in tempi molto rapidi” ha aggiunto “dal 27 ottobre, da quando il portale riceve le istanze, al 20 novembre, ci sono 5mila 176 asserventi registrati, con 193 interventi autorizzati con una ammissione a detrazione di circa 14 milioni, con credit di circa 16 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sulc’è la necessità di intervenire con lamisure, una eventuale semplificazione degli strumenti con un testo unico e poi valutare ulteriori, eventuali provvedimenti rispetto al tema della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano, nel corso dell’audizione in commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. “Il 27 ottobre con l’apertura del portale Enea si è chiusa la parte del provvedimento, complesso ma fatto in tempi molto rapidi” ha aggiunto “dal 27 ottobre, da quando il portale riceve le istanze, al 20 novembre, ci sono 5mila 176 asserventi registrati, con 193 interventi autorizzati con una ammissione a detrazione di circa 14 milioni, con credit di circa 16 ...

