STRANGER THINGS 4 | LE NEWS SUL CAST E SULLA NUOVA STAGIONE

(Di martedì 24 novembre 2020) Per molti, novembre è il mese delle caldarroste, del binge watching compulsivo sotto le coperte e delle luci in centro che preparano al Natale. A me, invece, ricorda solo una cosa: la sparizione di Will Byers. Da buona fan di Stranger Things, infatti, non vedo l’ora che arrivi il 2021 per tuffarmi a capofitto nella quarta stagione e rientrare nel mood del Sottosopra.