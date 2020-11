Stellantis - Nuovi dettagli sulla fusione FCA-PSA

(Di martedì 24 novembre 2020) I gruppi FCA e PSA hanno sempre descritto l'operazione che porterà alla nascita dicome unaparitetica, cioé alla pari, senza che una delle due aziende abbia un peso maggiore rispetto all'altra. Alcuni documenti depositati negli scorsi giorni, tuttavia, mostrano che non sarà proprio così: a livello contabile, infatti, si tratterà di un'acquisizione di FCA da parte di PSA. Exor azionista di maggioranza. Questoo è contenuto all'interno di un prospetto depositato dalla Fiat Chrysler Automobiles al Mercato Telematico Azionario, alla Borsa di Parigi e alla Sec, la commissione statunitense di vigilanza dei mercati finanziari, per avviare il processo che porterà alla quotazione delle azioni. Nel documento, pubblicato da Automotive News, si può leggere che "FCA e la direzione di PSA hanno ...

Secondo Stellantis, un vero elemento chiave per molte aziende italiane ... L’Italia è data per 1,4 milioni di volume nuove auto, come già molti e noi su queste pagine avevamo preventivato, a inizio ...Non si tratterà di un'operazione paritetica a tutti gli effetti: a livello contabile, infatti, la Fiat Chrysler sarà acquisita dalla Peugeot e i francesi potranno scegliere sei degli 11 amministratori ...