Stasera in tv | Il commissario Montalbano: episodio di oggi, 24 novembre (Di martedì 24 novembre 2020) Stasera su Rai 1 tornano gli episodi del commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti: tutte le anticipazioni sull’episodio che andrà in onda oggi, 24 novembre Su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 verrà trasmesso l’episodio del commissario Montalbano intitolato Amore. La puntata, tratta dai libri di Andrea Camilleri, fa parte delle raccolte Un mese con L'articolo Stasera in tv Il commissario Montalbano: episodio di oggi, 24 novembre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 24 novembre 2020)su Rai 1 tornano gli episodi delinterpretato da Luca Zingaretti: tutte le anticipazioni sull’che andrà in onda, 24Su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 verrà trasmesso l’delintitolato Amore. La puntata, tratta dai libri di Andrea Camilleri, fa parte delle raccolte Un mese con L'articoloin tv Ildi, 24è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

visitvigata : Stasera, in prima serata su @RaiUno, torna Il commissario Montalbano. In onda l'episodio Amore! - GullTweet : Visto stasera il #Iltalentodelcalabrone fa morire dal ridere è l'unico film dove puoi vedere un commissario dei ca… - GustavoMichele6 : Spiritosa anche la Gruber stasera: a proposito di commissario per la Calabria che sarà annunciato domani, ha consig… - stefarussnaples : #NonelArena l'avvocato-commissario-PM Corona... fa tutto stasera... il giornalismo del biellese #Giletti... - RenRossi : @maurorizzi_mr Ad Ovest di Paperino, I Laureati, Madonna che Silenzio c'è Stasera, Il Commissario Lo Gatto... -