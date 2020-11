Spunta sul Web la foto di Can Yaman con il noto personaggio televisivo italiano ed è subito boom di like

Leggi su virali.video

(Di martedì 24 novembre 2020) I due personaggi di cui vi parliamo in questo articolo, sono stati due veri protagonisti, durante questa stagione televisiva. Stiamo parlando di Tina Cipollari,ormai onnipresente e storico nella famosa trasmissione Uomini e Donne, condotta magistralmente da Maria De Filippi, e il nuovo divo delle soap opera, Can, che nel corso di quest’anno ha tenuto incollate allo schermo, milioni di fan. Ma cos’hanno i due in comune? Ebbene, sembra proprio che il mondo del web sia stato scatenato da un selfie che sta letteralmente facendo il giro di tutti i social network, con protagonista proprio questi volti noti della televisione.: Instagram/CanLache ritrae la bella Tina in compagnia dell’attore di Daydreamer – le ali del sogno è stata pubblicata ...