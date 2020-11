Spostamenti tra regioni, il piano delle restrizioni. A Natale ok alle feste con i parenti stretti (Di martedì 24 novembre 2020) Il Covid ferma lo sci. Il governo, nel giorno in cui il triste bollettino dei morti supera la soglia psicologica di 50mila vittime, risponde picche ai regioni del Nord. Un ?no? alla... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 24 novembre 2020) Il Covid ferma lo sci. Il governo, nel giorno in cui il triste bollettino dei morti supera la soglia psicologica di 50mila vittime, risponde picche aidel Nord. Un ?no? alla...

fattoquotidiano : Conte: “Natale richiede misure ad hoc, niente vacanze sulla neve. Spostamenti tra Regioni? Se continua trend stop z… - Fredericknapoli : Conte a La7: “Spostamenti tra regioni a Natale? Ci stiamo lavorando. Se continuiamo così da dicembre non ci saranno… - Fredericknapoli : Conte: “Le feste richiedono misure ad hoc, no vacanze sulla neve. Scuole? Puntiamo a rientro prima di Natale”. E ap… - valtiberina : Caccia: Bettarelli “in Emilia Romagna, Marche e Basilicata sono già consentiti gli spostamenti dei cacciatori tra C… - Open_gol : In attesa delle regole europee su spostamenti e vacanze natalizie, nel governo si cerca un accordo sui viaggi tra r… -