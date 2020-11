Spiezia Ugl | “Donne | la fragilità del lavoro ai tempi del Covid Ecco il Lock women down”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il 2020 ha reso ancora piu’ vulnerabili gli anticorpi a difesa dei diritti e delle pari opportunità. Parlare diper colpa di un contesto storico e sociale sempre più rigido, è doloroso (ora di più per via dell’emergenza) ma, resta inaccettabile convivere con termini quali discriminazione, violenza ed emarginazione”. Questa la premessa di Monica, responsabile pari opportunità Ugl Avellino, in merito all’iniziativa ‘down’ realizzata dall’Ufficio Welfare dell’Ugl e dall’Osservatorio Nazionale Antimolestie, in occasione della giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne. L’Ugl, con questa iniziativa, lancia un questionario conoscitivo (https://bit.ly/Down) sulle problematiche delle ...