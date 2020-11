Speranza rinnova le misure restrittive: nuova ordinanza per Bolzano, Basilicata, Liguria e Umbria (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria.

