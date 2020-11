Spallanzani | grande risposta immunitaria con vaccino ReiThera

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “A oggi sono 62 i candidati vaccini contro il virus SAR-CoV-2 in fase di sperimentazione sull’uomo in tutto il mondo, e 13 di questi sono nella fase 3, quella che precede l’approvazione e la messa in commercio.” “Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un festival di comunicati stampa che, al di la’ dell’enfasi e delle evidenti strategie di marketing dei produttori, ci dicono che la ricerca ha fatto grandi passi avanti, riuscendo ad arrivare in meno di un anno a traguardi impensabili, senza derogare ai principi di sicurezza e senza saltare alcuna fase tra quelle previste dai protocolli internazionali”. E’ quanto si legge in una nota di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico INMI “Lazzaro”. “Oggi- spiega Ippolito- societa’ biotecnologica di Castelromano, alle porta di Roma, ha reso noti i primi dati sul candidato ...