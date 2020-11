SPAL-Monza oggi, quarto turno Coppa Italia: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di martedì 24 novembre 2020) oggi martedì 24 novembre (ore 14.30) si gioca SPAL-Monza, match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2020-2021 di calcio. Si tratta di una gara secca, si decide tutto in questa partita: 90 minuti regolamentari, poi in caso di parità si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La vincente di questa contesa staccherà il pass per gli ottavi di finale, dove se la dovrà vedere con il già qualificato Sassuolo. Si tratta di un confronto molto avvincente tra due formazioni di Serie B. Gli emiliani sono giunti fino a questo punto eliminando Bari e Crotone sempre ai calci di rigore, mentre i brianzoli si sono imposti sulla Triestina dal dischetto e sul Pordenone. La SPAL occupa attualmente il quarto posto ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)martedì 24 novembre (ore 14.30) si gioca, match valido per ildella2020-2021 di calcio. Si tratta di una gara secca, si decide tutto in questa partita: 90 minuti regolamentari, poi in caso di parità si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La vincente di questa contesa staccherà il pass per gli ottavi di finale, dove se la dovrà vedere con il già qualificato Sassuolo. Si tratta di un confronto molto avvincente tra due formazioni di Serie B. Gli emiliani sono giunti fino a questo punto eliminando Bari e Crotone sempre ai calci di rigore, mentre i brianzoli si sono imposti sulla Triestina dal dischetto e sul Pordenone. Laoccupa attualmente ilposto ...

Opportunità per dare minutaggio all'intera rosa. Visibilità. Importanza e curiosità in quanto si tratta di una delle due sole sfide dirette tra squadre di serie B (l'altra è Empoli-Brescia). E prestigio.

