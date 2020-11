Spacestation Gaming sigla un accordo con Aim Lab

Leggi su esports247

(Di martedì 24 novembre 2020) L’organizzazione di esportha annunciato di averto un nuovocommerciale lunedì con Aim Lab, piattaforma dedicata all’allenamento e al miglioramento delle abilità dei shooter professionisti. L’organizzazione, che non a caso compete sia in Rainbow Six Siege che in Valorant, utilizzerà la piattaforma per fornire ai propri giocatori ed allenatori dati in grado di migliore e massimizzare le prestazioni durante gli allenamenti ma soprattutto durante le sfide decisive. Il cofondatore e direttore generale di Spacetation Shawn Pellerin utilizzerà questo strumento anche per decidere quali giocatori ingaggiare in base ai dati riportati. I dati, che diciamocelo, sono sempre belli e interessanti, verranno usati anche su Youtube per creare video ad hoc dove verranno divulgati ai fan. Ovviamente il ...