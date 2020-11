Sondaggi elettorali SWG, il PD risale sopra il 20%, giù FdI (Di martedì 24 novembre 2020) Sono in controtendenza gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG, sia perchè vedono il Fratelli d’Italia, finora sugli scudi, perdere ben mezzo punto in una volta, sia perchè vedono le forze della maggioranza in aumento. Segui Termometro Politico su Google News Il PD cresce del 0,4% e dal 19,9% torna sopra al 20% al 20,3%, il Movimento 5 Stelle guadagna tre decimali e va al 15,6%, Sinistra/MdP dal 3,6% si porta al 3,7%. Solo Italia Viva perde lo 0,3% e scivola al 2,9% Al contrario nel centrodestra a fronte di un guadagno di tre decimali della Lega, che si porta al 23,3%, vi è la caduta di mezzo punto di Fratelli d’Italia che scende al 16,2%. La parziale compensazione di Forza Italia, che guadagna due decimali e va al 6,4% è annullata da Cambiamo!, che cala dall’1,3% all’1,1% Tra gli altri partiti bene Azione e i Verdi, ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 novembre 2020) Sono in controtendenza gli ultimidi SWG, sia perchè vedono il Fratelli d’Italia, finora sugli scudi, perdere ben mezzo punto in una volta, sia perchè vedono le forze della maggioranza in aumento. Segui Termometro Politico su Google News Il PD cresce del 0,4% e dal 19,9% tornaal 20% al 20,3%, il Movimento 5 Stelle guadagna tre decimali e va al 15,6%, Sinistra/MdP dal 3,6% si porta al 3,7%. Solo Italia Viva perde lo 0,3% e scivola al 2,9% Al contrario nel centrodestra a fronte di un guadagno di tre decimali della Lega, che si porta al 23,3%, vi è la caduta di mezzo punto di Fratelli d’Italia che scende al 16,2%. La parziale compensazione di Forza Italia, che guadagna due decimali e va al 6,4% è annullata da Cambiamo!, che cala dall’1,3% all’1,1% Tra gli altri partiti bene Azione e i Verdi, ...

