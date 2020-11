Siviglia, l’Europa League avrà un nuovo padrone. L’ironia social del club andaluso (Di martedì 24 novembre 2020) Col successo ottenuto nei minuti di recupero ai danni del Krasnodar, il Siviglia si è qualificato aritmeticamente agli ottavi di Champions League 2020-21. Dunque il club andaluso quest’anno non potrà vincere l’Europa League dopo i quattro successi ottenuti negli ultimi sette anni e L’ironia social a riguardo non si è fatta attendere. Everyone in the @EuropaLeague right now pic.twitter.com/ueTEn2p3nn — Sevilla FC (@SevillaFC ENG) November 24, 2020 Foto: Twitter ufficiale Siviglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Col successo ottenuto nei minuti di recupero ai danni del Krasnodar, ilsi è qualificato aritmeticamente agli ottavi di Champions2020-21. Dunque ilquest’anno non potrà vinceredopo i quattro successi ottenuti negli ultimi sette anni ea riguardo non si è fatta attendere. Everyone in the @Europaright now pic.twitter.com/ueTEn2p3nn — Sevilla FC (@SevillaFC ENG) November 24, 2020 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

