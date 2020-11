Silvio scarica Salvini | bocciata l’offerta di federazione Berlusconi conferma la collaborazione istituzionale di FI Banco di prova il voto sul bilancio di dopodomani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) Alla fine la telefonata frae Matteo, dopo giorni di tensioni, domenica c’è pure stata, ma la sostanza non pare sia cambiata molto. Subito dopoha parlato in tv dove ha lanciato l’idea di una “di centrodestra”, a cominciare dai gruppi parlamentari, che “unisca i cuori e le teste” per presentare ‘’proposte concrete comuni al governo per aiutare chi è stato penalizzato dal Covid”. Proposta accolta freddamente dalla maggior parte degli esponenti azzurri – Renato Brunetta parla addirittura di “un’ Opa ostile” e che il Cavaliere, che in ogni caso è concentrato in questo momento sul suo partito, non sembra voler prendere in considerazione, ribadendo invece a più riprese la disponibilità ad unacon la ...