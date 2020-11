Silvio Berlusconi: siamo pronti a lavorare per il Paese (Di martedì 24 novembre 2020) In una intervista al Giornale Silvio Berlusconi conferma la disponibilità di Forza Italia a lavorare per il Paese in una situazione di crisi senza precedenti, ricordando che 'sempre, che fossimo al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) In una intervista al Giornaleconferma la disponibilità di Forza Italia aper ilin una situazione di crisi senza precedenti, ricordando che 'sempre, che fossimo al ...

La7tv : #dimartedi Piercamillo #Davigo su Silvio #Berlusconi: 'E' stato condannato con sentenza irrevocabile per evasione f… - forza_italia : +++ IL PRESIDENTE BERLUSCONI IN DIRETTA ALLA CONFERENZA STAMPA DI FORZA ITALIA +++ ?? Forza Italia proposta le prop… - forza_italia : 'È necessario utilizzare tutti gli strumenti possibili per superare questo momento senza lasciare nessuno indietro… - Raffael48420289 : @luigidimaio ORA E' VOSTRO ALLEATO????? - PaoloTrombin : RT @askanews_ita: 'Siamo pronti a lavorare per l'Italia' (#Berlusconi) -