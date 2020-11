Silvio Berlusconi: 'Forza Italia non sosterrà il governo, ma siamo pronti a lavorare per il Paese' (Di martedì 24 novembre 2020) 'In una situazione di crisi senza precedenti', Silvio Berlusconi conferma la disponibilità di Forza Italia a 'lavorare per il Paese. non certo per sostenere un governo con cui siamo incompatibili'. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) 'In una situazione di crisi senza precedenti',conferma la disponibilità dia 'per il. non certo per sostenere uncon cuiincompatibili'. '...

forza_italia : 'Bisogna parlare parlare delle cose da fare, delle cose concrete. Come si fa a perdere tempo nel teatrino della pol… - La7tv : #dimartedi Piercamillo #Davigo su Silvio #Berlusconi: 'E' stato condannato con sentenza irrevocabile per evasione f… - forza_italia : +++ IL PRESIDENTE BERLUSCONI IN DIRETTA ALLA CONFERENZA STAMPA DI FORZA ITALIA +++ ?? Forza Italia proposta le prop… - billecimarco : Negli strani tempi in cui viviamo, capita anche che nell'intervista di oggi al @ilgiornale, Silvio Berlusconi ripre… - GVNVNCR : RT @Storace: #Centrodestra ogni giorno una nuova... -