Si riaccende la guerra infinita nel Sahara Occidentale | in migliaia in fuga alle Canarie per sfuggire a scontri tra Marocco e Fronte Polisario

La guerra tra il Marocco e il Fronte Polisario si è riaccesa, e non sembra destinata a spegnersi rapidamente. Dal 13 novembre proseguono gli scontri nella zona del Guarguaret, la regione tampone tra il Sahara Occidentale e la Mauritania. Si combatte ormai anche lungo i 2.720 chilometri di uno dei muri più lunghi al mondo che percorre da nord a sud l'ex colonia spagnola. La barriera di sabbia costruita dal Marocco durante gli Anni 80 divide in due il Sahara Occidentale, separando le terre occupate dalla monarchia marocchina nel 1976 (ad ovest) dal restante 20% (ad est), controllato dal movimento indipendentista Polisario. Dal 2016 la zona tampone del Guarguaret, dove sono iniziati gli scontri.

Gli scontri nel Sahara occidentale riaccendono i riflettori sulla causa del popolo Sahrawi

Negli ultimi giorni sono riprese le ostilità tra Marocco e popolo Sahrawi per il controllo del Sahara occidentale, rompendo una tregua in vigore dal 1991.

