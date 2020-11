Shameless 11: nel trailer dell'ultima stagione la famiglia Gallagher affronta nuovi problemi (Di martedì 24 novembre 2020) Il trailer di Shameless 11, l'ultima stagione della serie con star William H. Macy, rivela i nuovi problemi della famiglia Gallagher. Shameless 11 sarà l'ultima stagione della serie con star William H. Macy e il trailer delle puntate, in onda da domenica 6 dicembre su Showtime, mostra la famiglia Gallagher alle prese con nuovi problemi. I protagonisti dovranno infatti affrontare problemi economici, matrimoniali, la pandemia e ovviamente contrasti in famiglia. L'ultima ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) Ildi11, l'a serie con star William H. Macy, rivela i11 sarà l'a serie con star William H. Macy e ile puntate, in onda da domenica 6 dicembre su Showtime, mostra laalle prese con. I protagonisti dovranno infattireeconomici, matrimoniali, la pandemia e ovviamente contrasti in. L'...

L'ultima stagione di Shameless sarà composta da dodici puntate. Nel cast della serie ci sono William H. Macy, Jeremy Allen White, Ethan Cutkosky, Shanola Hampton, Steve Howey, Emma Kenney ...

