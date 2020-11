Serie D, esordio con manita per Savoia e Casale: tutti i risultati (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un solo pareggio, ieri sera, nella prima giornata del round 1, quello tra Latina e Mestre per 2-2: sono andati in rete con una doppietta ciascuno De Domenico per i laziali e Mingardi per i veneti. Per le nuove arrivate in casa SerieD si registrano il bel successo del Fasano sul Varese (4-2) e quello della Virtus Ciserano Bergamo che bagna il proprio esordio strappando il derby al Villa Valle anch’essa con il risultato di 4-2. Nel match vinto dai pugliesi del Fasano hanno realizzato una rete Ale e una tripletta Melucci mentre per il Varese, sono andati in gol Tudor e Vasiliu. Il derby della bergamasca si è risolto a favore della Virtus grazie ai gol di Gaudiero, Diciolla e Muccitelli (doppietta per lui). Larghi i successi di Casale e Savoia che piegano con un 5-0, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un solo pareggio, ieri sera, nella prima giornata del round 1, quello tra Latina e Mestre per 2-2: sono andati in rete con una doppietta ciascuno De Domenico per i laziali e Mingardi per i veneti. Per le nuove arrivate in casaD si registrano il bel successo del Fasano sul Varese (4-2) e quello della Virtus Ciserano Bergamo che bagna il propriostrappando il derby al Villa Valle anch’essa con il risultato di 4-2. Nel match vinto dai pugliesi del Fasano hanno realizzato una rete Ale e una tripletta Melucci mentre per il Varese, sono andati in gol Tudor e Vasiliu. Il derby della bergamasca si è risolto a favore della Virtus grazie ai gol di Gaudiero, Diciolla e Muccitelli (doppietta per lui). Larghi i successi diche piegano con un 5-0, ...

OptaPaolo : 19/11/1995 - Esattamente 25 anni fa Gianluigi Buffon faceva il suo esordio in Serie A, con la maglia del Parma, con… - TommyTraini : RT @ChievoWomen: Esordio in gialloblù a 16 anni ? Esordio contro una squadra di Serie A ? Esordio in Coppa Italia ? Non male per una 2004!… - perini_enrico : RT @ChievoWomen: Esordio in gialloblù a 16 anni ? Esordio contro una squadra di Serie A ? Esordio in Coppa Italia ? Non male per una 2004!… - ChievoWomen : Esordio in gialloblù a 16 anni ? Esordio contro una squadra di Serie A ? Esordio in Coppa Italia ? Non male per un… - usedtobeCoco : @GliEhuilibri @poicipenso4 Milanese a fa il doppio ruolo di centrale e CC all’esordio in Serie A, cosa potrebbe mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie esordio Serie D, esordio con manita per Savoia e Casale: tutti i risultati anteprima24.it Serie A2 Old Wild West – La preview tra Orlandina e Tortona

Si gioca una partita della 2^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Capo d’Orlando riceve Tortona. All’esordio la Bertram si è imposta a Trapani contro la 2B Control e l’Orlandina ha su ...

L'infortunio resta un ricordo: Damiano Lia riscopre la Juve Stabia

L’esordio sognato un anno intero, fin da quando Fabio Caserta decise di rispedirlo in serie C a farsi le ossa. Damiano Lia torna a disposizione della Juve Stabia, e dopo la prima con la ...

Si gioca una partita della 2^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Capo d’Orlando riceve Tortona. All’esordio la Bertram si è imposta a Trapani contro la 2B Control e l’Orlandina ha su ...L’esordio sognato un anno intero, fin da quando Fabio Caserta decise di rispedirlo in serie C a farsi le ossa. Damiano Lia torna a disposizione della Juve Stabia, e dopo la prima con la ...