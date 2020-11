Serie A, gli squalificati della 9a giornata (Di martedì 24 novembre 2020) squalificati 9a giornata – Oltre agli indisponibili per infortunio, ogni fantallentore deve fare i conti con i giocatori squalificati dal giudice sportivo. Un cartellino rosso ricevuto oppure un’ammonizione combinata a un giocatore già diffidato può significare dover saltare il turno successivo di campionato. Schierare un giocatore squalificato significa dover per forza usare una sostituzione o, in certi casi, giocare in dieci. Guarda l’elenco dei giocatori squalificati per la 9a giornata di Serie A, uno strumento utile per i fantallenatori che vogliono sapere chi poter schierare e chi no. Inoltre guarda anche l’elenco dei giocatori diffidati nella sezione Fantacalcio del nostro giornale, se vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie e sui nostri ... Leggi su giornal (Di martedì 24 novembre 2020)9a– Oltre agli indisponibili per infortunio, ogni fantallentore deve fare i conti con i giocatoridal giudice sportivo. Un cartellino rosso ricevuto oppure un’ammonizione combinata a un giocatore già diffidato può significare dover saltare il turno successivo di campionato. Schierare un giocatore squalificato significa dover per forza usare una sostituzione o, in certi casi, giocare in dieci. Guarda l’elenco dei giocatoriper la 9adiA, uno strumento utile per i fantallenatori che vogliono sapere chi poter schierare e chi no. Inoltre guarda anche l’elenco dei giocatori diffidati nella sezione Fantacalcio del nostro giornale, se vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie e sui nostri ...

lostonjungkook : @hallwayoongi io comprendo tutto ma gli studenti italiani sono tra i più stressati, al mondo se non erro. per non p… - sarestyles97 : @njallfood Sul gruppo avevano parlato di questa serie e nei commenti uno aveva scritto che gli episodi si trovano s… - MarioCostanzo16 : RT @ILupobianco: La Gismondo sta denunciando che i nuovi vaccini sono terapia genica e che secondo una serie di pubblicazioni andrebbero in… - Lor_bert : @hyperrpressing @pap1pap io sono critico verso eriksen ma bisogna usare le proprie risorse..gagliardini in europa è… - CineGiornale1 : WandaVision: se siete fan di The Office impazzirete per gli ultimi aggiornamenti sulla serie Disney+… -