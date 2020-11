Sentenza storica per i rider: Glovo costretta ad assumere a tempo indeterminato un fattorino (Di martedì 24 novembre 2020) Sul Fatto Quotidiano la Sentenza del Tribunale di Palermo, che ha obbligato Glovo ad assumere un fattorino come dipendente a tempo indeterminato. Una Sentenza storica, che segna una vittoria piena per i rider. I giudici riconoscono che “gli addetti i bicicletta sono subordinati e vanno pagati a ore, non a consegna“, spiega il quotidiano, che ricostruisce la causa. Tutto è nato da un rider sindacalista Nidil Cgil che dopo un’intervista ad una tv locale era stato cacciato per aver detto cose sgradite all’azienda. Glovo parla di “disguido tecnico”, ma gli avvocati sono chiari: si è trattato di licenziamento discriminatorio. Qualche settimana fa, “la giudice aveva proposto a Glovo di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Sul Fatto Quotidiano ladel Tribunale di Palermo, che ha obbligatoaduncome dipendente a. Una, che segna una vittoria piena per i. I giudici riconoscono che “gli addetti i bicicletta sono subordinati e vanno pagati a ore, non a consegna“, spiega il quotidiano, che ricostruisce la causa. Tutto è nato da unsindacalista Nidil Cgil che dopo un’intervista ad una tv locale era stato cacciato per aver detto cose sgradite all’azienda.parla di “disguido tecnico”, ma gli avvocati sono chiari: si è trattato di licenziamento discriminatorio. Qualche settimana fa, “la giudice aveva proposto adi ...

