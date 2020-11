“Sentenza molte forte, ho ricevuto il giusto rispetto”: parla il primo rider assunto in Italia (Di martedì 24 novembre 2020) “Una sentenza molto forte” ma che fa sì che “io riceva il giusto rispetto”. Così Marco Tuttolomondo, rider di Palermo che per primo è diventato a tutti gli effetti lavoratore subordinato, a tempo indeterminato e con regolare contratto, dell’azienda Glovo, parla della storica sentenza che lo ha riconosciuto come dipendente. Tuttolomondo ha 49 anni, è sposato ed ha figli, ed è iscritto alla Nidil Cgil, categoria dei lavoratori atipici. All’Ansa ha raccontato la sua storia con l’azienda, per la quale ha lavorato dal 2018 con un contratto autonomo, come i suoi colleghi, prima di essere “disconnesso” dalla piattaforma, cioè licenziato, e poi riammesso dopo la sentenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Una sentenza molto” ma che fa sì che “io riceva il. Così Marco Tuttolomondo,di Palermo che perè diventato a tutti gli effetti lavoratore subordinato, a tempo indeterminato e con regolare contratto, dell’azienda Glovo,della storica sentenza che lo ha riconosciuto come dipendente. Tuttolomondo ha 49 anni, è sposato ed ha figli, ed è iscritto alla Nidil Cgil, categoria dei lavoratori atipici. All’Ansa ha raccontato la sua storia con l’azienda, per la quale ha lavorato dal 2018 con un contratto autonomo, come i suoi colleghi, prima di essere “disconnesso” dalla piattaforma, cioè licenziato, e poi riammesso dopo la sentenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

