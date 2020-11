Selvaggia Roma dopo la bufera pronta a denunciare Eliana Michelazzo (Di martedì 24 novembre 2020) Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 è spesso al centro dell’attenzione per vari episodi che l’hanno riguardata. Prima la lite con Enock per il famoso bacio in discoteca, poi quella con Elisabetta Gregoraci, prima del chiarimento di alcuni giorni fa, che ha segnato una tregua tra le due vippone. Querela la Michelazzo Selvaggia Roma dopo l’arrivo al GF Vip 5 sarebbe pronta a denunciare una persona. In base a quanto dichiarato dal suo manager, la 31enne è in procinto di denunciare Eliana Michelazzo, colpevole di aver pubblicato delle chat tra le due. La Michelazzo, già implicata nell’affare Mark Caltagirone, era molto amica di Selvaggia ma qualcosa tra loro si era ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è spesso al centro dell’attenzione per vari episodi che l’hanno riguardata. Prima la lite con Enock per il famoso bacio in discoteca, poi quella con Elisabetta Gregoraci, prima del chiarimento di alcuni giorni fa, che ha segnato una tregua tra le due vippone. Querela lal’arrivo al GF Vip 5 sarebbeuna persona. In base a quanto dichiarato dal suo manager, la 31enne è in procinto di, colpevole di aver pubblicato delle chat tra le due. La, già implicata nell’affare Mark Caltagirone, era molto amica dima qualcosa tra loro si era ...

