"Se accade, è senza ritorno". Dalla Maglie, una "pietra tombale" su Berlusconi? Mai così dura (Di martedì 24 novembre 2020) Tra chi non gradisce, eufemismo, l'apertura alle forze di governo di Silvio Berlusconi, c'è Maria Giovanna Maglie. Apertura, quella di Cav con Forza Italia, che sta creando tempesta nel centrodestra. Tempesta su cui soffia anche la giornalista. Il tutto nello spazio concesso da un tweet, durissimo. "Alla classe di governo più impreparata, disonesta, vile e incapace mai vista in Italia, ai diretti eredi di quelli del 1992-1993, in un momento tanto grave, il Cavaliere intende fornire stampella? Se non vedo non credo, ma se succede è senza ritorno", conclude Maria Giovanna Maglie. Insomma, ancora "non crede" a quanto sta accadendo. Eppure, di indizi ce ne sono parecchi. E se venissero confermati, secondo lei, avremmo a che fare con un Berlusconi "senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Tra chi non gradisce, eufemismo, l'apertura alle forze di governo di Silvio, c'è Maria Giovanna. Apertura, quella di Cav con Forza Italia, che sta creando tempesta nel centrodestra. Tempesta su cui soffia anche la giornalista. Il tutto nello spazio concesso da un tweet, durissimo. "Alla classe di governo più impreparata, disonesta, vile e incapace mai vista in Italia, ai diretti eredi di quelli del 1992-1993, in un momento tanto grave, il Cavaliere intende fornire stampella? Se non vedo non credo, ma se succede è", conclude Maria Giovanna. Insomma, ancora "non crede" a quanto stando. Eppure, di indizi ce ne sono parecchi. E se venissero confermati, secondo lei, avremmo a che fare con un...

Se non vedo non credo, ma se succede è senza ritorno", conclude Maria Giovanna Maglie. Insomma, ancora "non crede" a quanto sta accadendo. Eppure, di indizi ce ne sono parecchi. E se venissero ...

C’è troppa puzza di bruciato

Chiariamo subito che non siamo negazionisti e tantomeno no vax, ma non siamo nemmeno scemi, né tra quelli che hanno deciso di portare il ...

Se non vedo non credo, ma se succede è senza ritorno", conclude Maria Giovanna Maglie. Insomma, ancora "non crede" a quanto sta accadendo. Eppure, di indizi ce ne sono parecchi. E se venissero ...