Se a Roma si ferma la metropolitana (Di martedì 24 novembre 2020) "Capitale corrotta, nazione infetta", l'antico titolo dell'Espresso del 1955 torna utile come metafora di quello che accade nella Capitale : basta cambiare a volte solo gli aggettivi. Ma certo, pur ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) "Capitale corrotta, nazione infetta", l'antico titolo dell'Espresso del 1955 torna utile come metafora di quello che accade nella Capitale : basta cambiare a volte solo gli aggettivi. Ma certo, pur ...

ilpost : Da questa mattina la metro C di Roma è ferma per «indisponibilità di personale» - virginiaraggi : Ferma condanna per due esponenti di Forza Nuova che sabato a Roma hanno insultato una vigilessa: aveva chiesto loro… - anna30048679 : RT @Agnese73186871: Quante volte abbiamo detto che il problema non sono le #scuole, ma come ce li porti a #scuola? #trasporti #Roma #Metro… - BrunoRonchetti : RT @Agnese73186871: Quante volte abbiamo detto che il problema non sono le #scuole, ma come ce li porti a #scuola? #trasporti #Roma #Metro… - Agnese73186871 : Quante volte abbiamo detto che il problema non sono le #scuole, ma come ce li porti a #scuola? #trasporti #Roma… -