Scuole, nel Sannio una ripartenza a metà: ecco dove suonerà la campanella e dove no (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiA piccoli passi, la scuola riprende il suo cammino. Torneranno a suonare domani le prime campanelle. Come deciso ieri dall’Unità di Crisi della Regione Campania, il via libera riguarderà esclusivamente gli asili nido, la scuola dell’infanzia e la prima elementare. Ai sindaci, però, palazzo Santa Lucia ha riservato la possibilità di compiere scelte diverse ovvero di prorogare, ancora, le ordinanze di chiusura. Quali, allora, le decisioni delle fasce tricolori sannite? Si procede, come prevedibile, in ordine sparso. A determinare molte delle scelte, ovviamente, la situazione epidemiologica delle singole realtà. Ne viene fuori una ripartenza lenta. A leggere le disposizioni assunte dagli amministratori, infatti, si evince che circa la metà delle Scuole sannite interessate dall’ordinanza regionale già da domani ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiA piccoli passi, la scuola riprende il suo cammino. Torneranno a suonare domani le prime campanelle. Come deciso ieri dall’Unità di Crisi della Regione Campania, il via libera riguarderà esclusivamente gli asili nido, la scuola dell’infanzia e la prima elementare. Ai sindaci, però, palazzo Santa Lucia ha riservato la possibilità di compiere scelte diverse ovvero di prorogare, ancora, le ordinanze di chiusura. Quali, allora, le decisioni delle fasce tricolori sannite? Si procede, come prevedibile, in ordine sparso. A determinare molte delle scelte, ovviamente, la situazione epidemiologica delle singole realtà. Ne viene fuori unalenta. A leggere le disposizioni assunte dagli amministratori, infatti, si evince che circa ladellesannite interessate dall’ordinanza regionale già da domani ...

