Scuola, riaperture il 9 dicembre: l'ipotesi sul tavolo (Di martedì 24 novembre 2020) C'è una data sul tavolo. La riapertura delle scuole , con la didattica in presenza, sarà tra i temi che verranno discussi domani nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) C'è una data sul. La riapertura delle scuole , con la didattica in presenza, sarà tra i temi che verranno discussi domani nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle ...

Il tema sarà trattato in una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Previsto anche un vertice tra la ministra Azzolina e le Città Metrpolitane ...

Covid, riaperture di Natale: per i negozi orari prolungati. Bar e ristoranti aperti anche di sera

Sicuramente quello che vivremo sarà un Natale diverso dai precedenti, vista l’emergenza Covid ancora in atto. Molte famiglie, imprese e commercianti italiani porranno ricevere una risposta entro il 3 ...

Il tema sarà trattato in una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Previsto anche un vertice tra la ministra Azzolina e le Città Metrpolitane ...