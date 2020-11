Scuola, possibile riapertura per il 9 dicembre: le ultime (Di martedì 24 novembre 2020) Scuola, spunta la data per la possibile riapertura. Secondo quanto si apprende da fonti governative, la data del 9 dicembre sarebbe al momento una pista concreta. Le ultimissime. Le scuole italiane, attualmente ferme, potrebbero riaprire il prossimo 9 dicembre. Lo rivela Adnkronos citando fonti governative. Secondo quanto si apprende, infatti, il giorno X più accreditato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020), spunta la data per la. Secondo quanto si apprende da fonti governative, la data del 9sarebbe al momento una pista concreta. Le ultimissime. Le scuole italiane, attualmente ferme, potrebbero riaprire il prossimo 9. Lo rivela Adnkronos citando fonti governative. Secondo quanto si apprende, infatti, il giorno X più accreditato L'articolo proviene da Inews.it.

