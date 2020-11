Scuola, il Recovery Fund offre un’occasione unica: ecco cosa farei (Di martedì 24 novembre 2020) di Antonio Deiara Noi diversamente giovani ragioniamo ancora con le lire, per cui 209 miliardi di euro di Recovery Fund equivalgono a circa 400 mila miliardi del vecchio conio. In verità, quasi la metà della somma viene restituita ai Paesi membri dall’Europa “sperperona” (si pensi alla doppia sede di Bruxelles e Strasburgo…). La Scuola e la sanità devono avere la priorità assoluta nell’impiego del Recovery Fund. Per la prima si suggeriscono 80.000 docenti specializzati sul sostegno (e non 25mila, cara ministra Lucia Azzolina!), a partire dai 20.000 subito disponibili, già selezionati, preparati e titolati. Entriamo poi nel campo della nuova “Funzione Docente”: 36 ore settimanali di lavoro, con l’orario di cattedra invariato e le ferie uguali a quelle degli altri dipendenti pubblici; naturalmente con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) di Antonio Deiara Noi diversamente giovani ragioniamo ancora con le lire, per cui 209 miliardi di euro diequivalgono a circa 400 mila miliardi del vecchio conio. In verità, quasi la metà della somma viene restituita ai Paesi membri dall’Europa “sperperona” (si pensi alla doppia sede di Bruxelles e Strasburgo…). Lae la sanità devono avere la priorità assoluta nell’impiego del. Per la prima si suggeriscono 80.000 docenti specializzati sul sostegno (e non 25mila, cara ministra Lucia Azzolina!), a partire dai 20.000 subito disponibili, già selezionati, preparati e titolati. Entriamo poi nel campo della nuova “Funzione Docente”: 36 ore settimanali di lavoro, con l’orario di cattedra invariato e le ferie uguali a quelle degli altri dipendenti pubblici; naturalmente con ...

Scuola e non solo. La lista dei problemi che lacerano il Governo Conte è lunga, lui si barcamena come può ma la lite è continua.

LETTERA La scuola va valorizzata: se non ora, quando?

Gentile Severgnini, per noi che ragioniamo ancora con le lire, 209 miliardi di euro di “Recovery fund” equivalgono a circa 400 mila miliardi del vecchio conio. Quasi la metà della somma viene restitui ...

